Shopping ganha atração de R$ 800 mil com camas elásticas que podem ser usadas por adultos e crianças

Com 10 anos de mercado, a Jump Mania, de camas elásticas, estreia no Rio Grande do Sul ocupando a área deixada pelo Dado Bier no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. O espaço de 700 metros quadrados estava vazio desde a pandemia. Para adaptá-lo, foram investidos R$ 800 mil.

Na pandemia, a empresa chegou a fechar as oito operações que tinha no país. Agora, retomou a expansão e já está com 13. Para 2025, planeja mais cinco lojas. Novas unidades no Rio Grande do Sul dependerão do desempenho no Praia de Belas, onde trabalham 15 funcionários.