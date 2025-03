Além de caro, o ovo está pequeno

A demanda mundial, porém, segue alta, aumentando muito as exportações . Ainda não há uma previsão de ajuste no mercado dos Estados Unidos , que enfrenta escassez de ovos devido à gripe aviária.

Aliás, o jornal The New York Times mandou um e-mail aos assinantes com o título “No eggs? No problem.” (Não tem ovo? Não tem problema.) A reportagem traz substitutos para o ovo em receitas, como purê de batata e tofu.