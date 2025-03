O receio da rede que quer comprar seis supermercados Nacional à venda por Carrefour

Tem uma rede gaúcha interessada em comprar do Carrefour seis supermercados Nacional, mas está com receio. O empresário não quis se identificar, mas contou à coluna que o medo é herdar um passivo gigante. Ações trabalhistas brotavam nos tribunais principalmente na época em que as unidades pertenciam ao norte-americano Walmart, antes de serem compradas por um fundo de investimentos e depois pelo grupo francês.

O Carrefour está tentando vender os supermercados com os funcionários no pacote. Este supermercadista assegura que quer os trabalhadores e precisará de ainda mais pessoas , mas quer recontratá-los e não assumir os contratos já em andamento. Não tem como garantir que não haverá eventuais decisões judiciais determinando que o novo dono das lojas responda processos envolvendo problemas de gestões anteriores. O valor das indenizações seria altíssimo.

Para o Carrefour, é favorável, pois ajuda a passar adiante passivos trabalhistas. Já para os funcionários, pode ser um problema ao invés de solução. Se os supermercados não forem vendidos, serão fechados ainda no primeiro semestre de 2025. Vale a reflexão de sindicatos de empregados do comércio para atuar nesta negociação para que o grupo francês flexibilize esta exigência.

A situação

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tenta vender desde o ano passado para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.