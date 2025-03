Câmara de Vereadores aprova projeto que altera licença-prêmio dos servidores municipais

Um projeto do Executivo que altera a licença-prêmio concedida aos servidores municipais foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre nesta quarta-feira (19).

O benefício prevê que funcionários públicos que completem cinco anos de serviço com assiduidade têm direito a três meses de afastamento.

Conforme a proposta do Executivo que foi aprovada, a gratificação deverá ser usufruída pelo servidor no quinquênio subsequente ao de aquisição , em parcelas não inferiores a 15 dias.

Com isso, o acúmulo da licença-prêmio fica vedado, exceto em casos de absoluta necessidade, podendo acumular em, no máximo, 90 dias. As condições para usufruir a licença-prêmio serão regulamentadas por Decreto.