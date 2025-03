Jovem morre em acidente envolvendo carro e carreta na RS-817, no norte do Estado

Um jovem de 26 anos morreu em um acidente na noite de quinta-feira (20), no km 4 da RS-817, entre Espumoso e Alto Alegre, no norte do Estado. Ele foi identificado como Jeferson de Oliveira Barbosa.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu às 22h30min, na curva da comunidade de Linha Seca, e envolveu um Celta — com placas de Espumoso — e uma carreta — com placas de Tapera.

O condutor do Celta perdeu o controle do veículo, por motivos ainda desconhecidos, e colidiu frontalmente com a carreta. Ele morreu no local, enquanto o caminhoneiro não se feriu.

