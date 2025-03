Diretor da Trensurb diz que grupo investigado por comércio ilegal e extorsão se autodenominava "shopping trem"

O que começou como um comércio informal no trensurb realizado por pessoas em situação de vulnerabilidade avançou para uma ação de um grupo criminoso e culminou, nesta quarta-feira (19), na Operação Terminal, da Polícia Federal (PF) na Região Metropolitana.

O número de pessoas suspeitas dos crimes não foi informado. Eles são investigados por comércio ilegal, extorsão e ameaças. Conforme a PF, a investigação ainda está em andamento e serão adotadas outras medidas "que não podem ser reveladas no momento".

Denúncias

Foi o que aconteceu com um vendedor informal ouvido por Zero Hora. Morador da zona norte de Porto Alegre, o homem tentou comercializar paçocas em um trem, em novembro de 2024, acompanhado do filho.