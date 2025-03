Trensurb volta a utilizar ônibus à noite no trecho entre Canoas e Porto Alegre para concluir recuperação da via férrea

Operação permanece a mesma nos horários de pico. Alteração será válida após as 20h.

Os trens da Trensurb não vão circular durante as noites a partir deste sábado (22) entre as estações Farrapos , em Porto Alegre, e Mathias Velho , em Canoas. Conforme a empresa, o trajeto será realizado por ônibus a partir das 20h de segunda a sábado e durante toda a operação aos domingos, das 5h às 23h.

A restrição ocorre devido ao avanço das obras de recuperação da via, danificada pela enchente de maio do ano passado. A estimativa é que a reconstrução siga pelos próximos seis meses .

Agora, as equipes irão avançar para a realização do serviço entre Farrapos e Mathias Velho, em Canoas. Dessa forma, o transporte entre as estações Mercado e Mathias Velho será realizado pelos ônibus.