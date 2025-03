Aniversário de 253 anos de Porto Alegre: confira todas as atrações e eventos da programação

Baile da Cidade será realizado na Redenção. André Ávila / Agencia RBS

O aniversário de 253 anos de Porto Alegre, celebrado na quarta-feira (26), contará com duas atrações principais, além de uma série de eventos para a população (confira toda a programação abaixo).

Os destaques ficam por conta do bolo de comemoração, com direito ao tradicional Parabéns a você. O bolo será simbólico, não havendo distribuição para os presentes. O encontro será realizado a partir das 11h da própria quarta, na Praça Montevidéu, no Centro Histórico.

No próximo sábado (29), está programado o Baile da Cidade. A festa começa a partir das 15h, no Parque Farroupilha (Redenção). Os visitantes terão 15 atrações musicais à disposição, com encerramento do grupo Papas da Língua.

Também nos dois dias do próximo fim de semana haverá 20 blocos de Carnaval de Rua em ação em diferentes pontos da Capital. A festa será descentralizada, com folia programada para a Orla, para a Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, e outros pontos.

Até domingo (30)

STU Pro Tour, no trecho 3 da Orla

O evento reúne grandes nomes do skate nacional e internacional no Skate Park da Orla 3

Os horários das competições variam e podem ser consultados aqui

O acesso às arquibancadas livres do STU é gratuito, mediante retirada de ingresso aqui

Sábado (22) até o próximo sábado (29)

Atividades ambientais promovidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus)

Para ver quais são acesse aqui

Domingo (23)

Corrida do Aniversário de Porto Alegre (parceria com Sesc-RS)

(parceria com Sesc-RS) Local: em frente ao Paço Municipal - Praça Montevidéu, 10, bairro Centro Histórico

Horário: 8h

Pedal das Chaminés

Em parceria com o Shopping Total. Ciclistas irão do shopping até a Usina do Gasômetro (ida e volta)

Local: Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545)

Horário: 8h

47 anos do Brique da Redenção

Exposição de carros antigos, que sairão do Shopping Total até o brique

Local de saída: Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545)

Horário: 9h30min

Tributo a Elis - show com a cantora Marguerite Silva Santos

Local: Estátua de Elis Regina na Orla do Guaíba (ao lado da Usina do Gasômetro)

Horário: 18h

Segunda-feira (24)

Dança Comunidade

Local: Centro Municipal de Cultura (Avenida Erico Verissimo, 307)

Horário: 10h30min

Terça-feira (25)

Churrasco Solidário

Promovido pelo Mercado Público com apoio da Secretaria Municipal da Cultura. Serão distribuídos por voluntários, para até 5 mil presentes, carne, paella campeira, minicacetinho, refrigerante e haverá show de música de vários estilos

Local: Largo Glênio Peres (em frente ao Mercado Público)

Horário: 12h

Quarta-feira (26)

Ação educativa cultural com alunos de escolas da rede pública de ensino para 150 crianças

Local: Museu Joaquim José Felizardo (Rua João Alfredo, 582)

Horário: 8h30min

Encontro da Cultura com pessoas que circulam pelo Centro para cantar o “Parabéns a você” pelos 253 anos de Porto Alegre. O bolo será simbólico, não havendo distribuição para os presentes

Local: Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico)

Palco inclusivo disponível para apresentações artísticas e culturais de Everton Machado Gaiteiro, Isabella Tramontina & Matheus Salazar, Mell Costa e Rodrigo Almada e Banda

Horário: 11h

Quinta-feira (27)

Exposição Paisagens de Porto Alegre na pintura de Érico Santos

Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10)

Horário: 18h

Aniversário da Cinemateca Capitólio

Com sessão gratuita do filme A Mulher de todos, de Rogério Sganzerla (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085)

Horário: 20h

Cerimônia de premiação do Açorianos de Teatro Adulto, Circo e Tibicuera de Teatro Infantojuvenil

Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575)

Horário: 19h

Sexta-feira (28)

Cerimônia de Premiação do Açorianos de Artes Visuais

Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575)

Horário: 19h

Sábado (29)

Exposição Road Sense I

Biblioteca Municipal Josué Guimarães (Avenida Érico Verissimo, 307)

Horário: 14h

Baile da Cidade

Parque da Redenção

Atrações: DJ Carol Teodoro; Roda de Capoeira; Cláudia Quadros; Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos; Nego Izolino; CTG Estância da Azenha; Xandele; Alma Gaudéria; Negra Jack; Banda Municipal 100 anos; Tributo a Charlie Brown; escolas de samba Mocidade da Lomba do Pinheiro, União da Tinga e Imperadores do Samba; Papas da Língua.

Horário: 15h

Sábado (29)

Carnaval de Rua

Circuito de Blocos da Orla

Local: Rótula das Cuias (Avenida Augusto de Carvalho), no Centro Histórico

Horário: meio-dia

Desfile do Bloco Areal da Baronesa

Local: Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa

Horário: 16h

Circuito de Blocos Zona Norte

Local: Praça México, no bairro Rubem Berta

Horário: 17h

Piquenique Cultural Porto Alegre 253 anos - Memória & Identidade

Aula aberta: uma experiência de aprendizagem com os profissionais da memória da Prefeitura de Porto Alegre e convidados (alunos e professores dos cursos de Museologia, Arquivologia e Biblioteconomia da UFRGS)

Local: Museu Joaquim José Felizardo (Rua João Alfredo, 582)

Horário: 17h

Domingo (30)

Carnaval de Rua

Circuito de Blocos Leste

Local: Praça da Juventude (Parada 12 A, bairro Lomba do Pinheiro)

Horário: 12h

FavelaFolia - Apresentação de Blocos Carnavalescos - AMAVTRON

Local: Avenida Cruzeiro do Sul (Esplanada da Grande Cruzeiro)

Horário: 15h

Carnaval de Rua nas Ilhas - Apresentação de escolas de samba e blocos

Local: Colônia de Pescadores Z5 (na Ilha da Pintada)

Horário: 17h

Carnaval de Rua - Circuito de Blocos Zona Sul

Local: Praça Macedônia, no bairro Restinga

Horário: 17h

Domingo (30)

Apresentação de Rodrigo Almada e banda

Local: Praça Nelson Marchezan (bairro Cohab Costa e Silva)

Horário: 12h