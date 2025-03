Com posto de saúde abandonado, indígena grávida de oito meses é atendida em "maca" improvisada com cadeiras em Viamão

Uma indígena grávida de oito meses precisou ser atendida em uma "maca improvisada" com cadeiras na aldeia guarani Pindó Mirim, em Viamão , na Região Metropolitana, durante visita médica no início de março.

Desde 2023, quando o forro do posto de saúde desabou, as 27 famílias da etnia mbyá guarani que moram no local não têm espaço apropriado para atendimento médico e precisam realizar consultas uma vez por semana em locais improvisados.