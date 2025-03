Mesmo com contêineres para material reciclável, lixo seco segue sendo misturado ao orgânico em bairros de Porto Alegre

Lixo orgânico jogado na calçada. Lucas Abati / Agência RBS

Mesmo com a instalação recente de novos contêineres exclusivos para lixo reciclável (de cor verde), os equipamentos para resíduos orgânicos seguem recebendo descarte irregular. Na manhã desta terça-feira (25), Zero Hora circulou por pontos do Menino Deus, Centro, Cidade Baixa, Praia de Belas e Bom Fim, alguns dos bairros onde a prefeitura iniciou o teste dos novos modelos. Serão instalados 450 destinados ao lixo reciclável e outros 450 para lixo orgânico, no estilo boca de lobo.

A situação mais crítica foi encontrada na Rua José de Alencar, no trecho entre a Gonçalves Dias e José de Alencar. Às 7h30min, havia restos de comida e até fezes de animais misturadas às caixas em frente a um contêiner de lixo orgânico. Três metros ao lado, o compartimento de lixo reciclável aparentemente estava recebendo os resíduos adequados.

A percepção sobre o mau uso dos equipamentos é compartilhada por outros moradores da Capital.

— O grande problema disso são os próprios moradores, que colocam de tudo. Esses dias tinha até cama ali — constatou o zelador de um prédio da Rua Duque de Caxias, no Centro, que não quis se identificar.

Os moradores não colocam o lixo direito, daí vem o pessoal da rua e rasga tudo. Os contêineres são bons, mas o procedimento é ruim VALMOR SAMUEL Comerciante

Na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua 17 de Junho, no bairro Menino Deus, o problema se repetia. Chamava atenção a quantidade de resíduos orgânicos obstruindo a calçada. Diversas caixas com resto de cebola espalhadas faziam o cheiro ruim se espalhar a poucos metros das janelas de um prédio. Ao lado, o contêiner verde estava praticamente vazio.

Morador da região, o assistente jurídico Márcio Alan Sakis também reclamou do vandalismo em alguns equipamentos. Na semana passada, a lixeira verde foi tombada e aberta por baixo.

— A lixeira daqui sempre está virada, pela manhã. Antes era só o lixo orgânico, mas agora com a lixeira reciclada também algumas vezes fica virada pelo morador de rua — disse.

Neste mesmo local, enquanto a reportagem estava lá, uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) chegou para recolher o lixo da calçada. Logo em seguida, um segundo caminhão com água veio para lavar os resíduos que permaneceram acumulados.

Novo contêiner para material reciclável tombado em rua da Capital. Roberta Duarte / Arquivo Pessoal

DMLU pede conscientização

Responsável pela limpeza da Capital, o DMLU afirma que quatro equipes de educação ambiental foram contratadas para circular nos pontos mais críticos, para conscientizar a população.

— A equipe vai sensibilizar as pessoas, moradores, comerciantes, empresários daquela região impactada, demonstrando inclusive o QRcode que as pessoas podem acessar para pedir pequenas intervenções de limpeza ao redor e consertos, mas principalmente sensibilizando ao descarte correto — disse o diretor-geral do DMLU, Carlos Hundertmarker.

Até o momento, foram colocados cerca de 160 equipamentos verdes. Já os boca de lobo para resíduos orgânicos devem ser inaugurados a partir do fim de semana. A expectativa do DMLU é finalizar a instalação no dia 3 de abril.

Nesta terça-feira, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o prefeito Sebastião Melo afirmou que, caso o teste dê certo, esses equipamentos serão ampliados para outros pontos da cidade.

Contêiner reciclavel ao lado do para material orgânico, mesmo assim, lixo permanece sendo misturado. Lucas Abati / Agência RBS