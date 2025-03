Diretor do DMLU garante "salto de qualidade" na limpeza urbana com contêineres anticatadores

Hundertmarker foi mantido na chefia do Departamento de Limpeza Urbana. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Carlos Alberto Hundertmarker seguirá na direção do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) no segundo mandato de Sebastião Melo. O prefeito de Porto Alegre confirmou nesta quarta-feira (5) a manutenção do atual diretor, que ocupa a função desde julho de 2023.

Melo estava negociando o cargo com partidos da base aliada e pretendia ter feito o anúncio até o final de janeiro. Sem acordo para uma indicação política à direção do DMLU, o prefeito manteve Hundertmarker, um homem de sua confiança.

À coluna, Melo já havia dito que não teria problema em mantê-lo na função caso as recomendações da base não fossem "melhores do que o que tem" — é o mesmo caso da EPTC, atualmente com Pedro Bisch Neto, que aguarda a confirmação oficial da sua permanência.

Agora confirmado no cargo, o chefe da autarquia aposta nas melhorias do sistema de coleta que estão prestes a começar para apresentar uma cidade mais limpa e organizada aos porto-alegrenses. O DMLU assinou contrato com o consórcio Porto Alegre Ambiental — formado pela Conesul, a atual empresa de coleta de lixo, com a RN Freitas — para a instalação de novos contêineres na Capital.

Serão 2.950 equipamentos ao total: 450 contêineres do tipo boca de lobo (que impede a retirada de lixo pela tampa), destinados à coleta de resíduos orgânicos. Outros 450, do modelo PEAD (polietileno de alta densidade), serão usados para a coleta seletiva, novidade em Porto Alegre. Estas 900 unidades serão instaladas nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas para um período teste de um ano, antes de replicar o serviço em mais áreas da cidade.

Fecham a conta 2.050 novos contêineres, de modelo similar aos atuais e que irão substituir equipamentos previstos para serem retirados das ruas.

De acordo com Hundertmarker, a ordem de início do contrato deverá ser feita em uma solenidade na próxima semana, quando o DMLU vai apresentar oficialmente e demonstrar a utilização dos novos contêineres em um evento no Paço Municipal. Após a assinatura, o consórcio tem até 21 dias corridos para fazer a troca dos contêineres pelos novos equipamentos de coleta.

— Esse novo contrato da coleta automatizada trará um salto de qualidade. Os adesivos nos contêineres estão mais explicativos, tem QR Code para chamar equipe para pequenos reparos, se estiver com tampa ou pedal danificado, se tiver sujeira em volta. Motocicletas estarão rodando pela cidade para o atendimento. Haverá também educadores ambientais, que circularão nesses bairros incentivando o descarte correto dos resíduos. Temos que desenvolver consciência maior de educação ambiental, de nada adianta o investimento se as pessoas não cooperarem.

