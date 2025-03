Frequentadores do Centro Histórico estão curiosos sobre a obra que ocorre em um palacete centenário no número 861 da Rua dos Andradas. O imóvel tem três andares e um sótão. Na fachada, de cor branca, há uma grande escultura de uma mulher "segurando" parte da varanda. Trata-se do Palacete Varejão, ou Casa Egípcia, como também já foi chamado. Construído em 1914 para abrigar diversas famílias, o imóvel agora está sendo adaptado para receber um restaurante com temática italiana (veja abaixo imagens de como ficará).

Batizado de Famiglia Lando, o projeto é de empresários que já atuam no ramo há 40 anos no Centro Histórico. Vilmar Lando tem seus irmãos, Valmir e Ildo, como sócios. Os três partiram de Soledade para empreender na Capital na década de 1980. São donos de dois restaurantes nas ruas dos Andradas e João Manoel. Chegaram a ter churrascaria na Rua Sete de Setembro e mais um estabelecimento na Andradas, mas venderam os pontos.

O novo restaurante é o maior passo na carreira dos irmãos. A reforma do prédio de 595 metros quadrados e os equipamentos vão exigir um investimento que passará de R$ 1 milhão.

— É o que planejamos, mas em obra sempre ocorrem imprevistos. Tivemos problemas para ligar a luz, já fizemos a hidráulica e a elétrica. A obra começou em dezembro (de 2024) e só agora está andando. Queremos inaugurar no final de abril — diz Vilmar.

Mesmo que muitos negócios tenham deixado a Rua dos Andradas desde a pandemia, Vilmar ainda aposta no bairro.

— O Centro demanda propostas novas. Sabemos da realidade do bairro, que muitos negócios fecharam, pessoas foram trabalhar em home office, mas ainda apostamos no Centro. A gente acredita na retomada do movimento — diz o empresário.

Os irmãos Vilmar, Valmir e Ildo Lando chegaram de Soledade na década de 1980 para trabalhar na Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Galeteria e pub

No primeiro piso, funcionará uma galeteria. No segundo andar, haverá um pub com mesas de sinuca e balcão. No total, serão mais de 250 lugares para clientes.

O terceiro andar ficará desativado por enquanto, mas a ideia é que no futuro receba ambientes para eventos fechados. Para o lado de fora, os empresários negociam com a prefeitura a instalação de um parklet em parte da rua, assim como fizeram outros restaurantes da via.

Lucas Volpatto, pesquisador e arquiteto do Studio 1 Arquitetura, é quem toca o projeto para o restaurante. Ele diz que a fachada será mantida na cor branca, a mesma pintada na época em que foi construída. Portas e janelas serão pintadas de verde e as estruturas do parklet, de vermelho, em alusão às cores da bandeira da Itália.

— Na Andradas, tem muitos comerciantes que vieram do interior, cujas famílias vieram da Itália. Nas paredes, haverá dizeres de um dialeto italiano que se fala em Soledade e nas cidades da região — diz Lucas.

História do prédio

No livro A Escultura Pública de Porto Alegre, José Francisco Alves diz que o palacete começou a ser construído em 1910, ficando pronto quatro anos depois. Após um incêndio no final da década de 1980, o edifício foi "mutilado", tendo um terço de sua estrutura destruída. Com a reforma, a construção perdeu boa parte das características originais.