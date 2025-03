Carnaval de rua alegra sábado ensolarado em Porto Alegre, com atividades em diversos bairros 

Circuito Kizomba, na orla do Guaíba, atraiu diversas pessoas à folia ao longo do dia. Sofia Lungui / Agencia RBS

O sábado (29) foi de alegria em Porto Alegre, com um dia ensolarado e cheio de gente pelas ruas para curtir mais um final de semana de folia. Entre sábado e domingo (30), 20 blocos do Carnaval de rua da Capital desfilam em diferentes partes da cidade. Os grupos foram selecionados por meio do edital do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte).

Na orla do Guaíba, cerca de 5 mil foliões participaram da festa ao longo do dia. Junto da família, a consultora de cosméticos Sandreia Mattos, 34 anos, veio de Viamão para aproveitar a festa.

— Vim só para curtir os bloquinhos, vamos ficar até anoitecer. A paixão por Carnaval é uma tradição de família, que minha avó passou para minha mãe. A gente sempre vai nos blocos em Viamão, foi a primeira vez que viemos aqui — conta Sandreia, que estava com a mãe, uma prima e uma amiga.

Para o presidente da União Independente dos Blocos da Restinga, Roberto Mazzocco, os circuitos representam uma retomada no Carnaval de rua da Capital.

— Isso é cultura, é festa popular, é a comunidade retomando seus espaços. Estamos tendo esses dois dias de festa para encerrar de forma maravilhosa o Carnaval de rua de Porto Alegre. É uma festa que movimenta a periferia, movimenta a economia local, é muito bom — celebra.

A celebração contou com trios elétricos, ritmistas e cantores. A coreógrafa Tânia Amaral, que trabalha há 40 anos no Carnaval de Porto Alegre, também marcou presença. Ela foi a homenageada do Bloco da Amizade, do Campo da Tuca, com o samba-enredo “Tânia Amaral, tem uma Lenda no Meu Carnaval”.

Os demais circuitos da prefeitura ocorrem domingo na zona Leste (Lomba do Pinheiro), Norte (Rubem Berta) e Extremo-Sul (Restinga), além da programação na Orla.

Folia independente

Na Praça Garibaldi, da Cidade Baixa, o Carnaval independente atraiu centenas de pessoas neste sábado. Além dos foliões do bloco Avisem a Shana Que Sábado Vai Chover, que começou de manhã no bairro Santana e encerrou o desfile na praça, teve o bloco Ziriguidum Batucada Social e arrastão do Areal da Baronesa (que faz parte da programação dos 253 anos de Porto Alegre).

Pessoas de todas as idades passaram pelo local, incluindo grupos de amigos, casais e famílias que se reuniram para aproveitar a folia, muitos deles vestindo fantasias criativas e coloridas. A bibliotecária Deliane Souza, 34 anos, foi para curtir o bloco Avisem a Shana.

— Sou frequentadora. Acho muito legal porque dá a possibilidade para as pessoas virem fantasiadas, e não só arrumadas para o bloco. Tem sempre muitas crianças pequenas, famílias curtindo, e todo mundo se diverte bastante — afirma.

Ela conta que foi "vestida de iFood" para dar visibilidade aos trabalhadores de aplicativo, rompendo com a lógica de fantasias de profissões tradicionais, como bombeiro ou enfermeira.