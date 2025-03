Homem dentro de lixeira anti-catador: o que dizem prefeitura de Porto Alegre e promotor

No dia em que produzimos um Conversas Cruzadas sobre o aumento das pessoas em situação de rua em Porto Alegre, uma imagem chocante chamou a atenção na coluna da colega Juliana Bublitz : um homem dentro da nova lixeira "modelo anti-catadores", apenas com as pernas para fora. A foto foi postada inicialmente pelo perfil Bairro Menino Deus ( @meninodeuspoars ). O novo equipamento já vem com um sistema para impedir que as pessoas acessem o interior do contêiner. Mesmo assim, o homem tentou retirar algo lá de dentro. Uma imagem triste que revela a complexidade que este problema apresenta.

Veja, no vídeo acima, o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier, o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis (CAODHPV) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Leonardo Menin, e o fundador do Coletivo Estadual de Lutas da População em Situação de Rua do RS, ⁠Nilson Lopes, comentando sobre a imagem no programa desta segunda-feira (17).