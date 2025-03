Novos contêineres de lixo seco e contra catadores chegam às ruas a partir de quinta-feira

Os testes serão feitos nos bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas e parte do Centro Histórico. Se o resultado for considerado positivo, a tampa dos demais será trocada.

Os contêineres tradicionais, do modelo tradicional, serão instalados nos demais 19 bairros da coleta automatizada. Eles deveriam estar nas ruas desde novembro . Porém, houve atraso na entrega dos equipamentos, que vieram da Itália.

O consórcio assinou contrato com a prefeitura em julho do ano passado. Ele tinha quatro meses para dar início à coleta automatizada do lixo.