Em 10 dias, três dos novos contêineres de lixo reciclável de Porto Alegre são incendiados

As outras unidades foram vandalizadas no bairro Menino Deus, nas ruas Barão de Teffé (também nesta madrugada) e Cícero Ahrends (no final de semana passado). Os novos contêineres são feitos do plástico PEAD (polietileno de alta densidade), e têm custo de R$ 12,8 mil cada um. Com os custos de limpeza do local e outras despesas, a prefeitura da Capital calcula um prejuízo de R$ 60 mil com os três equipamentos queimados.