Harry Kane marca, Inglaterra derrota Letônia e lidera grupo nas Eliminatórias para a Copa

A Inglaterra manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo ao vencer a Letônia por 3 a 0, nesta segunda-feira, em Wembley, pela segunda rodada. O destaque da partida foi o belo gol de falta marcado por Reece James. Harry Kane e Eze também balançaram as redes e garantiram mais uma vitória para a equipe de Thomas Tuchel. Na estreia, os ingleses já haviam derrotado a Albânia por 2 a 0.

Com o triunfo, a Inglaterra assumiu a liderança isolada do Grupo K, com seis pontos em duas partidas. Albânia e Letônia vêm logo atrás, com três pontos cada. A seleção inglesa volta a campo diante da Andorra, fora de casa, no mês de junho.

A Inglaterra teve mais posse de bola e controlou as ações no primeiro tempo contra a Letônia. A equipe de Tuchel buscou envolver a defesa adversária com trocas rápidas de passe, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras nos minutos iniciais. Bowen arriscou de fora da área, mas a bola passou longe do gol.

Mesmo pressionada, a Letônia quase surpreendeu em um contra-ataque, quando Gutkovskis, com o gol aberto, desperdiçou a melhor chance dos visitantes ao mandar a bola na rede pelo lado de fora.

A insistência inglesa foi recompensada aos 37 minutos. Após falta próxima à área, Reece James cobrou com precisão e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro letão. O gol deu mais tranquilidade aos donos da casa, que seguiram com maior volume de jogo até o intervalo, enquanto a Letônia se limitou a se defender e explorar raros contra-ataques.

No segundo tempo, a Inglaterra aumentou ainda mais seu domínio em campo. Aos 22 minutos, em uma boa jogada pela direita, Rice recebeu dentro da área e tocou para Harry Kane que, bem posicionado, apenas empurrou para o fundo da rede para fazer 2 a 0.

O jogo ficou ainda mais tranquilo para a Inglaterra, que ampliou a vantagem aos 29. Eze arrancou em velocidade pela esquerda, fez um drible curto diante da marcação e finalizou. A bola desviou no defensor, tirou o goleiro Zviedris da jogada e decretou o triunfo inglês.

No mesmo grupo da Inglaterra, a Albânia estreou com o pé direito em casa nas Eliminatórias ao vencer Andorra por 3 a 0. O destaque da partida foi o atacante Manaj, do Sivasspor, que marcou dois gols e garantiu os primeiros três pontos para sua seleção após derrota na Inglaterra. Uzuni também deixou o seu.

A Polônia também fez valer o favoritismo e superou Malta por 2 a 0. Sem Lewandowski, que ficou no banco de reservas, Swiderski assumiu a responsabilidade e brilhou com dois gols, conduzindo a equipe a uma vitória tranquila em casa.

No mesmo grupo, a Finlândia deixou escapar a vitória fora de casa contra a Lituânia. Os finlandeses estiveram à frente do placar em duas ocasiões, mas os donos da casa buscaram o empate e a partida terminou em 2 a 2, em um jogo movimentado e de muitas chances para os dois lados.

Em outros confrontos do dia, a Bósnia-Herzegovina venceu o Chipre por 2 a 1, somando mais três pontos na liderança do Grupo H. Já a Romênia não encontrou dificuldades para superar San Marino, vencendo por 5 a 1 e se recuperando de um revés na rodada inicial.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Lituânia 2 x 2 Finlândia

Bósnia 2 x 1 Chipre

San Marino 1 x 5 Romênia

Albânia 3 x 0 Andorra

Inglaterra 3 x 0 Letônia