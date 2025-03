Como joga o Flamengo, adversário do Inter na estreia do Brasileirão

Filipe Luís (E) tem apenas uma derrota no comando do clube carioca. Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Após o título gaúcho, o Inter estreará no Brasileirão neste sábado (29), às 21h, diante do campeão carioca Flamengo. O Rubro-Negro tem sob o comando de Filipe Luís mais títulos do que derrotas.

A equipe levantou três taças desde setembro do ano passado e perdeu apenas uma vez. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como joga a equipe carioca.

Tendo Jorge Jesus e Diego Simeone como inspirações, Filipe Luís soube aprender, mas criar um estilo próprio em sua montagem de time. Taticamente, o Flamengo tem variado formações entre o 4-2-3-1 e o 4-4-2.

Forma de jogar

O técnico Filipe Luís optou por rodar seu elenco ao longo do Campeonato Carioca, mas mostrou um time-base titular com alguns padrões bem definidos. A equipe tem na valorização da posse de bola um dos pilares.

A saída de bola feita pelos zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira mais o volante Pulgar conta com participação ativa do goleiro Rossi. Marcar essa boa saída será um dos desafios de Roger Machado no Maracanã.

Nas finais do Carioca, o Fluminense variou sua forma de subir a marcação sem sucesso. Chamou atenção a declaração do técnico Mano Menezes após a perda do título exaltando a qualidade de saída dos rubro-negros.

— Eles (o Flamengo) têm um goleiro que sai muito bem com os pés, um zagueiro (Léo Ortiz) que passa como um 10. Têm ainda um lateral e volantes de boa saída. É difícil neutralizar. Todo time vai ter a mesma dificuldade que tivemos para marcar a saída de bola qualificada do Flamengo — declarou Mano Menezes.

Time-base

Escalação ideal do Fla ainda sem o centroavante Pedro. Sharemytactics / Reprodução

O time titular de Filipe Luís terá baixa para a estreia. Cortado da seleção uruguaia, Arrascaeta está fora. Gerson e De La Cruz ainda são dúvidas.

Gerson é figura fundamental na mecânica de jogo. Partindo do lado direito, ele tem o papel de vir para dentro gerando o corredor para as subidas de Wesley.

Foi com essa movimentação que Gerson causou problemas para a marcação do Inter na vitória flamenguista por 3 a 2 no Maracanã, no segundo turno do Brasileirão.

Se Gerson não puder jogar, Luiz Araújo e Plata podem aparecer no setor direito sem mudança na mecânica.

Os pontos fracos

O Flamengo costuma adiantar sua marcação para pressionar os rivais. Um problema que aparece no time quando o adversário supera a primeira linha de pressão está no espaço entre as linhas.

Ao longo do Carioca esses espaços foram pouco explorados pelo adversários, mas podem ser melhor aproveitados pelo Inter, que conta com meio-campistas do calibre de Alan Patrick e Bruno Henrique para atacar a entrelinha.

