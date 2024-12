Inter perde para o Flamengo, acaba com sequência invicta e dá adeus à chance de título

De novo no Maracanã. De novo para o Flamengo. De novo em um domingo de sol no Rio de Janeiro. Três anos depois, o Inter voltou a complicar sua vida na reta final do Brasileirão. Desta vez de forma irreversível. Se em 2021 foi ultrapassado pelos cariocas em confronto direto na penúltima rodada, agora a chance de título do Brasileirão evaporou por completo com o 3 a 2 para os rubro-negros neste domingo (1º).

Em 12 minutos, o sonho colorado do tetra desmoronou. Entre os 28 e os 40 minutos do primeiro tempo, os donos da casa marcaram três gols. Léo Ortiz e Michael, duas vezes, construíram a vitória. No segundo tempo, Wesley e Valencia descontaram.

A matemática da esperança não faz mais sonhar. Estacionado nos 65 pontos, os colorados estão a oito pontos do líder Botafogo, com seis por disputa. O título fica para uma próxima oportunidade. De quebra, o Inter caiu para a quarta posição, pois o Flamengo alcançou os 66 pontos. O Inter ainda pode perder outra posição caso o Fortaleza vença o Vitória no complemento da rodada.

Em um curto espaço de tempo, o time de Filipe Luís aplicou uma pancada nos colorados para, na sequência, aplicar outras duas, deixando os colorados cambaleantes quando o intervalo chegou.

Não teve retorno de Thiago Maia que segurasse os flamenguistas. Não teve volta de Valencia à titularidade que ameaçasse os mandantes. Teve por cerca da primeira metade da etapa inicial um certo equilíbrio, quase similar ao que se viu em outubro, quando os dois times se enfrentaram no Beira-Rio. A diferença foi que o Flamengo teve mais posse de bola, sempre acima dos 60%.

Fora isso, os dois lados mostraram agressividade na marcação e um futebol em busca constante pelo gol. As faltas foram raras. Nesse recorte, o Inter teve uma chance digna de fazer o torcedor levantar do assento. Foi com Bruno Tabata, após cruzamento da esquerda de Bernabei. O meia chutou forte para defesa de Rossi. O Flamengo teve duas. A segunda delas com Bruno Henrique saindo na cara de Rochet, mas parando nas pernas do uruguaio.

A primeira, logo aos 5min, foi em escanteio. Bola na quina da pequena área, Gerson desviou de cabeça. Rochet salvou. O lance foi idêntico ao gol sofrido contra o Bragantino na semana passada e gêmeo do 1 a 0, aos 28min. Agora, quem ganhou pelo alto foi Léo Ortiz.

Logo depois, aos 36, Plata cabeceou na trave. No rebote, Michael ampliou. Ainda sem assimilar a paulada, o Inter levou o terceiro aos 40. Após jogada de Wesley, Michael encheu o pé para marcar o terceiro.

Tentativa de reação

Sem mexer nominalmente na formação, Roger Machado restabeleceu o seu time no segundo tempo. O Flamengo se afastou da área colorada. O Inter se aproximou da rubro-negra. Tanto que em 16 minutos marcou duas vezes.

O desconto inicial saiu com Wesley, aos 9. O atacante partiu da esquerda. Cortou para dentro e disparou da risca da meia-lua. O chute saiu forte demais para que Rossi pudesse evitar. Depois, foi a vez de Valencia. Bernabei cruzou lá em cima, mas em direção à pequena área. O equatoriano cabeceou em direção ao chão para reduzir a vantagem do adversário.

O empate quase se materializou aos 32. A bola roubada no campo do adversário, parou em Valencia. Ele fintou dois defensores, mas seu arremate não superou Rossi. Flamengo ainda tentou alguns avanços, mas sempre com Rochet levando vantagem sobre os atacantes.

No final, ficou 3 a 2 para o Rubro-Negro, e o Colorado deu adeus à possibilidade de título em 2024. Como consolo, teve confirmada a vaga direta na Libertadores de 2025.

Brasileirão — 36ª rodada — 1/12/2024

Flamengo (3)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno, 36’/2ºT) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz (Alcaraz, 29’/2ºT) e Gerson; Bruno Henrique (Gabiiol, 42’/2ºT), Michael e Plata (Varela, 42’/2ºT). Técnico: Flipe Luís

Flamengo (2)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio, 26’/2ºT)e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique, 26’/2ºT), Thiago Maia (Rômulo, 15’/2ºT), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, 15’/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Wanderson, 34’/2ºT); Valencia. Técnico: Roger Machado

GOLS: Léo Ortiz, aos 28min, e Michael, aos 36 e aos 40min do 1ºT; Wesley, aos 9min, e Valencia, aos 16min do 2ºT

CARTÕES AMARELOS: De la Cruz e Gerson (F); Wesley e Fernando (I)

ARBITRAGEM: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo e (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

PÚBLICO: 56.571 (53.175 pagantes)

RENDA: R$ 2.983.722,50

LOCAL: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Próximo jogo

Quarta-feira, 4/12 – 21h30min

Inter x Botafogo