Roger explica problemas do Inter no primeiro tempo: "Dificuldades nos encaixes defensivos"

Treinador ajustou o time no intervalo do jogo. Ricardo Duarte/ Inter

A derrota do Inter para o Flamengo passou diretamente pelo primeiro tempo. Os três gols dos cariocas foram marcados antes do intervalo do duelo deste domingo, pelo Brasileirão.

Para o técnico Roger Machado, a dificuldade de sua equipe aconteceu por problemas de encaixe na defesa.

— Eu penso que nossa incapacidade no primeiro tempo, de equilibrar o modelo defensivo, passou pela característica do Flamengo, que nos tirou a possibilidade de, na retomada, cuidar melhor da bola e fazer o jogo suscetível que a gente costuma fazer. (Houve) dificuldades nos encaixes defensivos em função da marcação a partir do bloco médio/alto que o Flamengo usa — apontou.

O comandante também falou à imprensa como foi a conversa com o elenco para a retomada no segundo tempo:

— Houve essa conversa para que (os jogadores) não se abalassem mais, para poder ainda buscar uma tentativa de até empatar. Quase aconteceu. Então é justamente dar a tranquilidade para eles, que foi um primeiro tempo ruim, mas entender porque foi ruim.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão. A partida, no Beira-Rio, acontece às 21h30min.