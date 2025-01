Puxada pela necessidade de repor o que foi perdido na enchente, demanda por crédito cresceu 16% no RS

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A demanda por crédito no Rio Grande do Sul cresceu 16,27% entre janeiro e novembro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA). Três motivos, principalmente, explicam esse aumento, segundo a entidade.