Distribuidora de combustíveis gaúcha compra empresa paranaense e mira faturamento de R$ 10 bilhões em 2025

Uma das maiores distribuidoras de combustíveis do pais, a RodOil, de Caxias do Sul, fechou a aquisição da paranaense Ravato, que distribui óleo combustível – usado na geração de energia térmica. Junto no negócio está a Cargopetro, o braço de logística da empresa que tem sede em São Mateus do Sul (PR). A transação ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que fiscaliza a concorrência no país. O processo foi aberto ontem junto ao órgão. O valor da aquisição não é divulgado.

Segundo o presidente da RodOil, Roberto Tonietto, o movimento é parte de um plano de expansão que vai diversificar o portfólio de atuação da empresa gaúcha.

– É um mercado em que ainda não atuamos, mais direcionado ao atendimento de outras empresas, mas que tem complementariedade com o que nossos clientes precisam. Então, fazemos esse movimento para já chegar com relevância – diz o executivo, que frisa que a Ravato é a terceira maior do setor no Brasil.

Após a aprovação do negócio, Tonietto diz que o plano é manter a marca da Ravato, que tem mais de 25 anos, e reconhecimento no mercado. Com a aquisição, a RodOil espera um acréscimo de 7% em seu faturamento, levando a um crescimento de 20% em 2025, o que representaria chegar a uma cifra de R$ 10 bilhões.

Atualmente, a distribuidora caxiense tem mais de 600 postos com a sua marca e atende cerca de 2 mil outros que não estão atrelados à bandeira de nenhuma distribuidora. A empresa atua em oito Estados do país.

