Quais os efeitos do aumento da taxa de juros da Caixa Econômica para o financiamento de imóveis

Atualmente, maior fonte para isso é a poupança. Cerca de 65% dos recursos depositados na caderneta são, por lei, direcionados para estes empréstimos. Porém, eles têm diminuído mais do que aumentado nos últimos tempos, tanto que essa escassez já vinha freando a concessão de crédito por parte da Caixa Econômica desde o final do ano passado.

Em um cenário de demanda maior do que a oferta, sobe-se o preço da tomada de empréstimo para adquirir a casa própria. O movimento acompanha ainda a alta da Selic, que foi a 12,25% no final do ano passado e já tem mais duas altas de um ponto percentual cada contratadas pelo Banco Central para os próximos períodos de revisão. Com isso, forma-se um circulo vicioso: a Selic aumenta, torna a caderneta de poupança que já rende pouco uma alternativa ainda menos atrativa diante de outros investimentos de renda fixa, os saques nela aumentam e o montante a emprestar fica ainda mais escasso.