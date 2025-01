Preço dos imóveis residenciais subiu 6,44% em 2024 na Capital; veja os bairros mais valorizados

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O preço dos imóveis residenciais em Porto Alegre subiu 6,44% em 2024 , segundo o Índice FipeZAP, que acompanha a variação de preços de venda em 56 cidades de todo o país. O levantamento ainda fixou o preço médio do metro quadrado na cidade em R$ 7.111 .

O bairro Rio Branco teve a maior valorização no ano passado, com 21,8%, e tem também o metro quadrado mais caro da cidade, cotado a R$ 10.537 em dezembro. Depois, vem o Petrópolis, que teve elevação de 10,9%, seguido pelo Montserrat com 8,7%.