HMPV pertence à mesma família do vírus sincicial respiratório (VSR) e pode causar quadros de resfriados. CDC / EUA

A China enfrenta um aumento expressivo de casos de metapneumovírus humano (HMPV). A doença têm afetado especialmente entre crianças com menos de 14 anos.

O surto se concentra nas províncias do norte do país. A característica mais comum destes locais são as baixas temperaturas do inverno, que favorecem a propagação de infecções respiratórias.

O alerta foi emitido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China (CDC), que monitora a situação por meio de um sistema implementado após a pandemia de Covid-19 para rastrear surtos atípicos.

O que está acontecendo na China?

De acordo com Kan Biao, chefe do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC chinês, a alta nos casos entre crianças e adolescentes tem gerado preocupação.

O especialista declarou ao jornal China Daily que ainda não há clareza sobre as causas do aumento. No entanto, ele destacou a importância de monitorar o surto durante o inverno, período em que infecções respiratórias tendem a se espalhar mais rapidamente.

O que é o HMPV?

Identificado em 2001, o HMPV pertence à mesma família do vírus sincicial respiratório (VSR) e pode causar infecções respiratórias leves, como resfriados.

Entretanto, em casos mais graves, o vírus pode evoluir para bronquiolite e pneumonia, afetando principalmente crianças pequenas, idosos e pessoas com imunidade comprometida.

Sintomas do HMPV

Tosse

Febre

Nariz entupido

Dificuldade para respirar

Como é feito o tratamento do HMPV?

Não existem vacinas ou antivirais específicos para o HMPV. O tratamento é de suporte, ou seja, busca aliviar os sintomas e manter os sinais vitais estáveis.

Geralmente, a infecção dura o mesmo período que outros quadros respiratórios comuns, mas pode variar conforme a gravidade. A prevenção é semelhante a de outras doenças respiratórias, como: