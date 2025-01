Casos recentes de envenenamento, como os registrados em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e em Parnaíba, no Piauí, chamam atenção para os perigos da intoxicação química. A condição pode apresentar sintomas inespecíficos e, em alguns casos, ser fatal. Especialistas reforçam que, diante da suspeita de exposição, é necessário buscar ajuda médica imediatamente.