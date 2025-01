Menina de três anos morre e é terceira vítima de envenenamento no Piauí

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a terceira vítima de envenenamento de uma família na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Lauane da Silva, de três anos, estava internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), desde a última quarta-feira (1º), após comer arroz envenenado com uma substância tóxica.