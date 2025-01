Mudança em escala teria provocado surto em guarda que matou secretário, diz comandante da GCM de Osasco

De acordo com as informações, não havia histórico de desentendimentos entre o morto e o suspeito do crime.

O crime ocorreu na noite de segunda (6), após reunião dentro da sede da prefeitura. O corpo do secretário foi velado nesta terça, no mesmo local.

Discussão após reunião

O comandante disse ainda que escutou os disparos e foi em direção à sala do secretário. Ele foi o primeiro a chegar ao local e iniciou as negociações com o guarda até a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Durante as conversas, ele revela que pedia informações sobre o secretário-adjunto.