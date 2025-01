Resultado do calor e umidade Notícia

Chuva forte deixa São Paulo em atenção para alagamentos e 150 mil clientes estão sem luz

A distribuidora Enel-SP informou que as regiões mais afetadas pela queda foram as zonas sul e leste da cidade e parte do ABC Paulista

