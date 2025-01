Deve esquentar bastante com o passar das horas em Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul terá uma quarta-feira (8) de sol , segundo a meteorologia. Apesar disso, haverá condições favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva irregulares e localizadas no Litoral Norte e na Serra .

O destaque do dia, de acordo com informações da Climatempo, ficará para o calor e a sensação de abafamento . A Região Metropolitana, a Campanha e a Fronteira Oeste podem registrar temperaturas acima dos 30ºC.

Em Porto Alegre, por exemplo, amanhece ensolarado, seguido pelo aumento de nuvens, e esquenta com o passar das horas.

Na quinta-feira (9) e na sexta-feira (10), as condições meteorológicas devem ser parecidas com as observadas desde o início da semana. A circulação de umidade deve estimular a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva sobre alguns pontos da Serra e Litoral Norte, mas o sol e a temperatura alta prevalecem nas demais regiões.