A quinta-feira (9) será marcada pela continuidade das condições meteorológicas observadas nos últimos dias. A previsão do tempo indica que a presença de sol entre nuvens deve predominar na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, sem chances de chuva .

Segundo a Climatempo, a exceção fica para pontos da Serra, do Litoral Norte e do Planalto gaúcho , que podem ter pancadas isoladas. O motivo se deve ao aumento da circulação de umidade, estimulando a formação de nuvens carregadas.

As temperaturas sobem no Estado inteiro, aliadas à sensação de abafamento.

Na sexta-feira (10), a tendência é que a estabilidade continue, com tempo aberto. Chuva forte, com a possibilidade de raios, deve aparecer em áreas do Planalto e da serra gaúcha, especialmente no período da tarde.