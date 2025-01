Semana inicia com tempo firme e calor na Serra; saiba como serão os próximos dias

A segunda-feira (6) amanheceu com poucas nuvens no céu, e até mesmo temperatura amena. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sol, tempo aberto e calor. Assim serão os primeiros dias desta semana em praticamente toda a Serra gaúcha. A segunda-feira (6) amanheceu com poucas nuvens no céu, e até mesmo temperatura amena, na casa dos 13ºC em Caxias do Sul por volta das 6h30min. No entanto, os termômetros registrarão elevação, podendo chegar aos 24ºC, conforme aponta a Climatempo.

De acordo com o serviço de meteorologia, em alguns pontos mais altos da região pode ser registrada chuva fraca no período da manhã. Mesmo assim, a tendência é de tempo aberto no decorrer do dia. Em Gramado a temperatura pode chegar a 25ºC. Já em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, o sol deve aparecer entre nuvens, e os termômetros não passarão dos 22ºC.

A terça-feira (7) será de tempo firme na região serrana, segundo a Climatempo. No decorrer do dia, não há previsão de chuva, e o sol deve predominar entre algumas variações de nuvens. A temperatura máxima para Caxias será de 25ºC e Gramado, enquanto em São José dos Ausentes não passará dos 21ºC. No município dos Campos de Cima da Serra, inclusive, há possibilidade de chuva passageira.

Conforme a Climatempo, a quarta (8) será de muito sol, temperaturas em elevação e possibilidade de chuva durante à tarde na Serra em forma de pancadas rápidas e isoladas associada a umidade que sopra do mar contra o continente. A mínima será de 16ºC e a máxima de 25ºC em Caxias.