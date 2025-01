Tráfego intenso de sexta a domingo: 30 mil veículos passaram pela Rota do Sol no sentido Litoral-Serra

Movimento na segunda-feira pela manhã é tranquilo. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Com o fim das férias coletivas em muitas empresas da Serra gaúcha, o fluxo foi intenso na RS-453, a Rota do Sol, neste fim de semana. De sexta-feira (3) ao domingo (5), cerca de 30.480 veículos utilizaram a rodovia estadual para deixar o Litoral Norte e retornar à região serrana, conforme dados do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

O maior movimento foi registrado ainda na sexta-feira (3), quando 10.740 veículos utilizaram a rodovia estadual para retornar à Serra. No fluxo contrário foram 9.480 automóveis. No sábado, 17.640 veículos utilizaram a Rota do Sol em ambos os sentidos, sendo 10.320 no percurso Litoral-Serra.

O domingo foi o dia com movimento mais calmo na rodovia estadual, com aproximadamente 9.420 automóveis tendo circulado no sentido Litoral-Serra, no fluxo contrário foram 7.320, totalizando 16.740.

O condutor que deixou para voltar na manhã de segunda (6) também encontrou um movimento tranquilo. Às 8h a reportagem contabilizou oito veículos por minuto no sentido Litoral-Serra e 10 no fluxo contrário, sendo que a capacidade da rodovia é de 30 automóveis por minuto. Até às 9h, o CRBM 840 veículo retornando à região serrana, e 720 saíndo rumo às praias.