Tráfego na Rota do Sol é intenso, mas flui bem ao longo deste domingo

O fim de semana de retorno do Litoral após a pausa para os festejos de virada de ano teve movimento intenso na Rota do Sol, porém sem ocasionar problemas de lentidão na rodovia que liga as praias do Litoral Norte à Serra. Este domingo foi o dia de maior fluxo, com tráfego mais acentuado especialmente nas primeiras horas da noite, quando filas chegaram a se formar na chegada a Caxias do Sul, na localidade de Apanhador e no distrito de Vila Seca.

Não houve, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e Corpo de Bombeiros, registro de acidentes graves na Rota ao longo do final de semana. Bombeiros consultados no posto temporário montado para a 17ª Operação Verão Rota do Sol, no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, apenas alguns atendimentos clínicos foram realizados, de pessoas que procuraram o posto com algum desconforto ou mal-estar, mas que logo puderam seguir viagem.

Segundo o CRBM, até as 19h cerca de 12,3 mil veículos haviam passado pela Rota do Sol nos dois sentidos (ao longo de todo o sábado, foram 13,5 mil veículos registrados pelo comando, enquanto que a sexta-feira teve um total de 10.740 veículos). Embora o fluxo maior tenha sido na volta para a Serra, também houve tráfego constante no sentido Caxias do Sul-Litoral. Ainda há expectativa de um grande movimento ao longo desta segunda-feira, especialmente nas primeiras horas da manhã.

