Homem morre após colisão entre caminhonete e caminhão em Caxias do Sul

Um homem, identificado como Cleiton da Silva Rodrigues, de 33 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Hyundai IX35 e um caminhão Agrale na tarde de domingo (5) em Caxias do Sul. O acidente foi registrado na estrada que dá acesso à localidade de São Virgílio.

Segundo informações da Brigada Militar, a colisão aconteceu em uma curva. A caminhonete colidiu na lateral esquerda do caminhão, que seguia no sentido contrário da via. Rodrigues era o condutor da IX35.