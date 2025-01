Começa obra para implantação de novas redes de esgoto no centro de Caxias do Sul

Obra provoca bloqueio de trânsito na Alfredo Chaves no cruzamento com a Rua Ernesto Alves.

Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), as escavações começam na esquina das ruas Hércules Galló com Alfredo Chaves. Com isso, haverá bloqueio de trânsito pela Alfredo Chaves no cruzamento com a Rua Ernesto Alves, sendo que a obra avançará em direção à Rua Dr. Montaury.