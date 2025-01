Bia Haddad Maia vence de virada e avança às semifinais de duplas em Adelaide

O começo de temporada de Bia Haddad Maia tem alternado bons e maus momentos . Se em simples, onde é a número 16 do ranking mundial, a brasileira perdeu os três jogos que disputou, nas duplas os resultados são bem melhores e ela já irá disputar sua primeira semifinal do ano .

Nesta quarta-feira (8), ao lado da alemã Laura Siegemund, a paulista venceu a parceria da norte-americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 13-11, após duas horas e nove minutos e se garantiram entre as quatro melhores duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália .

Campeã do torneio em 2024, quando formou parceria com a norte-americana Taylor Townsend, Bia busca o oitavo título de duplas de sua carreira . Número 55 na classificação das duplas, a paulista vai enfrentar agora a dupla da russa Irina Khromacheva e da cazaque Anna Danilina, que foram beneficiadas pela desistência das norte-americanas Ashlyn Krueger e Jessica Pegula. O confronto acontecerá na madrugada de quinta-feira (9) à 1h40 (de Brasília).

Danilina já foi parceira de Bia e juntas elas venceram um torneio em 2022, o WTA 500 de Sydney e fizeram mais duas finais naquele mesmo, no Australian Open e no WTA 1000 de Guadalajara, no México.