Gaúcho Rafael Matos e mineiro Marcelo Melo perdem na segunda rodada em Adelaide

Matos (E) e Melo (D) são dois dos melhores duplistas do Brasil. Divulgação / Green Filmes/CBT

Após uma excelente vitória na estreia da chave de duplas do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, diante do britânico Jamie Murray e do australiano John Peers, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo foram eliminados nesta quarta-feira (8), nas oitavas de final do torneio. De virada, parciais de 2/6, 6/1 e 10-2, eles foram superados pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e pelo croata Mate Pavic, líderes do ranking mundial e atuais campeões de Roland Garros.

Os dois melhores brasileiros no ranking — onde Matos é o 36º e Melo, o 39º colocado —, estão na fase de preparação para o Australian Open.

— A estreia foi um jogo bem duro do começo ao fim, fomos crescendo ao longo da partida. E agora enfrentamos a dupla número 1 do mundo e buscamos aproveitar para fazer um bom jogo e buscar a melhor preparação possível para o Australian Open — comentou Matos, campeão de duplas mistas do Grand Slam em 2023.

Ingrid Martins perde na estreia em Hobart

A carioca Ingrid Martins também não conseguiu avançar na chave de duplas do WTA 250 de Hobart, na Nova Zelândia. Ela e a britânica Emily Appleton foram dominadas pela chinesa Jiang Xinyu e a taiwanesa Wu Fang-hsien, que na semana anterior foram campeãs do WTA 250 de Auckland. Com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 61 minutos, as asiáticas garantiram vaga nas quartas de final.