Bia Haddad Maia é dominada por Madison Keys e cai na estreia em Adelaide

Um dia após vencer sua primeira partida do ano, na chave de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, Bia Haddad Maia foi derrotada nesta segunda-feira (6) no torneio de simples. Diante da norte-americana Madison Keys, 20ª do ranking mundial, pouco pôde fazer e foi derrotada por 6/2 e 6/1, em apenas 63 minutos de jogo.