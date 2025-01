Faltando um mês para o Gre-Nal, como Grêmio e Inter poderiam escalar seus times

As duas equipes estão tímidas no mercado de transferências. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Em um mês, teremos o primeiro clássico Gre-Nal da temporada de 2025. Na Arena, Grêmio e Inter se enfrentarão pela sexta rodada do Gauchão deste ano. Tímidos no mercado de transferências, os dois clubes da Capital vivem situações diferentes.

O Tricolor perdeu parte dos jogadores considerados titulares da equipe, casos de Reinaldo, Soteldo e Geromel, por exemplo. Um primeiro time para disputar o clássico teria uma escalação com dúvidas para o técnico Gustavo Quinteros.

O argentino naturalizado boliviano poderia mandar a campo uma equipe com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Mayk; Dodi, Villasanti, Aravena, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite.

O Grêmio segue na busca para contratar dois laterais esquerdos, um zagueiro, um volante e um ponta, conforme revelado por Quinteros em sua apresentação. João Lucas, lateral-direito, foi o único nome trazido pela equipe até o momento.

O Colorado, por outro lado, manteve os jogadores titulares quase em sua totalidade. Bernabei teve seu vínculo encerrado no dia 31 de dezembro, mas deve ser adquirido junto ao Celtic e renovar o seu contrato com o time gaúcho.

Roger Machado teria, levando em consideração apenas o que tem à disposição agora, a seguinte equipe titular: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Pablo; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Bruno Tabata; Borré.

O Inter está no mercado em busca de um zagueiro, um volante e dois extremas. Nomes como Ronaldo, do Juventude, Vitinho, do Bragantino, e Carbonero, do Racing-ARG, foram especulados e podem ser contratados.

