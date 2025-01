Ypiranga agenda mais um jogo-treino antes da estreia no Gauchão

Após as festividades do final de ano, elenco se reapresentou nesta sexta-feira (3). Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

De olho na estreia no Gauchão 2025, o Ypiranga agendou mais um jogo-treino. Na próxima segunda-feira (6), às 16h, o Canarinho fará um teste diante do Concórdia, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Até o momento, a equipe de Matheus Costa já realizou outros dois jogos-treinos. No primeiro, o time profissional goleou a equipe sub-20 por 5 a 0. No segundo, conquistou uma vitória de 2 a 1 diante do São Luiz.

Além do teste contra o Concórdia, o Canarinho terá mais um amistoso pela frente. No dia 14, enfrentará o São Luiz novamente, mas no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.