Alas do Atlântico celebram nova convocação à seleção brasileira de futsal

Jogadores chegaram no Galo no início de 2023.

Os alas Richard e William , do Atlântico, foram convocados pelo treinador Marquinhos Xavier para defender a seleção brasileira de futsal na Copa Intercontinental de Seleções . A competição inicia nesta quarta-feira (5) e se estende até domingo (9), em São José dos Pinhais, no Paraná.

Essa é a segunda vez que os jogadores são convocados para se juntarem à seleção . Em abril de 2024, Richard e William disputaram três amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas não aparecem na convocação final. Em entrevista para GZH Passo Fundo, os alas comemoraram o feito.

Se de um lado Richard pode comemorar o seu primeiro titulo com a amarelinha, William quer conquistar o segundo. Em 2018, o ala esquerdo foi campeão do Sul-Americano .

— A expectativa para o torneio são as melhores. Estamos nos preparando bem e vamos buscar fazer uma excelente competição para conquistar o título. Vou dar o meu melhor para ser campeão novamente com a camisa da seleção brasileira — destacou William.

A competição

Além do Brasil , o torneio terá a participação de Afeganistão, Groenlândia e Irã . O primeiro colocado da fase inicial faz a final contra o segundo, enquanto os outros dois disputam o terceiro lugar.

As partidas da Copa Intercontinental de Seleções serão transmitidas através do canal da CBF TV no YouTube.