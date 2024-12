Ypiranga vence elenco sub-20 em jogo-treino preparatório para o Gauchão

Jogo-treino foi disputado no suplementar do Colosso da Lagoa.

O Ypiranga terminou a primeira semana de pré-temporada neste domingo (22), com um jogo-treino contra os atletas do time sub-20. O resultado foi favorável à equipe profissional: 5 a 0 .

— Estou muito satisfeito com o que estamos desenvolvendo. O primeiro objetivo é fazer com que os atletas tenham condições de exercer tudo aquilo que pensamos sobre o jogo, depois tentamos organizar a nossa equipe. Como é o grupo novo, está sendo um período de adaptação, para todos irem se conhecendo — disse o comandante.

O Ypiranga ainda terá dois amistosos preparatórios contra o São Luiz. O primeiro será no domingo (29), no Colosso da Lagoa , a partir das 18h. Já em 14 de janeiro , às 19h30min, o teste será no Estádio 19 de Outubro .

A estreia do Canarinho no Gauchão ainda não tem data. Será em 22 ou 23 de janeiro, contra o Juventude, em Caxias do Sul. A equipe está no Grupo B, ao lado de Inter, Caxias e Pelotas.