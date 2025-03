Atlântico conhece data de estreia na Copa do Brasil de Futsal

Estreia do Atlântico será no Ginásio Amário Vieira da Costa, no Paraná

O caminho do Atlântico em busca do bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal já está traçado. Na primeira fase da competição nacional, o Galo vai enfrentar o Umuarama , em jogos de ida e volta.

O primeiro confronto será na segunda-feira (10), às 20h30min, no Ginásio Amário Vieira da Costa. Já o jogo de volta será no dia 27 de março, às 21h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.