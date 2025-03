Kompany se esquiva de perguntas sobre Wirtz, alvo do Bayern: 'É mais fácil não dizer nada'

Alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Bayern de Munique, o meia-atacante Florian Wirtz foi assunto na entrevista coletiva do treinador Vincent Kompany, nesta terça-feira, na véspera da partida contra o Bayer Leverkusen, atual time de Wirtz. Constrangido, esquivou do assunto. "É mais fácil eu não dizer nada", afirmou.

Na coletiva, um dos jornalistas perguntou ao técnico do Bayern o que diferencia Wirtz e o astro do Bayern Jamal Musiala e o que eles poderiam aprender um com o outro. "Obviamente, você deve ter notado que eu não estou com vontade de responder (a essa pergunta", declarou Kompany.