FGF analisa pedidos de Grêmio e Inter para que árbitros de fora do RS apitem as finais do Gauchão

Polêmicas no primeiro Gre-Nal do ano foram uma das motivações para os pedidos de árbitro de fora. André Ávila / Agencia RBS

Após manifestação da dupla Gre-Nal para que os árbitros sejam de fora do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) analisa os pedidos. Pelo tempo hábil, a decisão pela solicitação deverá ser tomada até esta quarta-feira (5). O primeiro jogo da final ocorre neste sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio.

O último movimento para juízes de outros Estados foi realizado pelo Inter em ofício enviado à entidade nesta terça-feira de Carnaval. O Colorado considera ter sido prejudicado durante a competição e deseja que os quatro árbitros sejam de fora pelo contexto atual do torneio.

O Grêmio, por sua vez, se manifestou na mesma linha durante a fase classificatória. Atualmente, a FGF cedeu e concedeu a composição de vídeo a partir dos confrontos de volta do estadual.

Entretanto, a polêmica envolveu o gol de Gustavo Martins que levou o Tricolor para os pênaltis, dando a oportunidade de eliminar o Juventude. O fato gerou reclamações do clube da Serra e também do mandatário colorado Alessandro Barcellos. Tal fato prejudicaria a escalação de Anderson Daronco, já que ele é o favorito para apitar o confronto da volta, enquanto Jean Pierre o duelo da ida.

Também há possibilidade do segundo árbitro gaúcho da Fifa Rafael Klein ser liberado pela Conmebol nos próximos dias. Ele está à disposição da Libertadores sub-20. Caso Palmeiras e Flamengo avancem às semifinais, ele poderá ser dispensado da competição pela inviabilidade de apitar jogos da Confederação pertencente. Assim, poderia estar apto para o enfrentamento da volta.

Porém, Klein foi alvo de críticas pela atuação no Gre-Nal 444. Ele expulsou o auxiliar Roberto Ribas, gerando a exclusão, seguindo o regulamento da competição, de Roger Machado da casamata no empate em 1 a 1, em 8 de fevereiro. O Colorado também protesta da marcação do pênalti, após revisão no VAR, por sugestão de Daniel Nobre Bins, após a bola bater no braço de Wanderson.

Agora, com o novo movimento do Inter, mesmo que seja considerado interpretativo, a entidade considera solicitar à CBF possibilidades para comandar as partidas dentro de campo. Alternativas do quadro da Fifa podem ser consultadas, desde que não estejam envolvidas nas federações locais. Alguns nomes envolvidos em polêmicas com a dupla já estão vetados previamente como Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio.

Segundo apurou Zero Hora, a definição caberá ao presidente Luciano Hocsman. A CBF retoma expediente nesta quarta-feira, após o recesso de Carnaval. A projeção da FGF é divulgar a escala, em audiência pública, até o começo da noite de quinta-feira (6). Assim, prazo para trazer juízes de outros Estados é ajustado e precisa ser resolvido nas próximas horas.

