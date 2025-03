Técnico do Ypiranga celebra quebra de tabu contra o São Luiz, mas prega "pés no chão" para confirmar título

Heitor marcou um dos gols do Canarinho na partida deste sábado (1º).

Depois de 32 anos, o Ypiranga voltou a vencer o São Luiz em Ijuí . Além do tabu quebrado, o resultado por 2 a 0 garante boa vantagem para o Canarinho na partida de volta da final da Taça Farroupilha.

Até este sábado (1º), a última vitória do time de Erechim sobre o São Luiz no Estádio 19 de Outubro havia sido no Campeonato Gaúcho de 1993, pelo placar de 1 a 0.