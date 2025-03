Caxias Basquete recebe o Flamengo no Ginásio do Sesi

Caxias Basquete volta atuar no Ginásio do Sesi. Gabriel Trindade Pinto / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete tem um grande jogo, nesta quarta-feira (5), no Ginásio do Sesi, às 19h. A equipe da Serra recebe o grande Flamengo, no 25º jogo da temporada no Novo Basquete Brasil (NBB).

A campanha do Caxias Basquete tem até o momento sete vitórias e 17 derrotas, sendo o penúltimo colocado, com 25% de aproveitamento. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Brasília, 83 a 77. No entanto, nas últimas partidas em casa, vitórias contra Botafogo e Vasco.

Já o Flamengo tem 20 vitórias e somente cinco derrotas. Um aproveitamento de 80%. Nas últimas cinco partidas, foram cinco vitórias.

No ano passado, no Ginásio do Sesi, o Caxias Basquete perdeu na prorrogação por 85 a 84.