Ex-Grêmio, Jean Pyerre assume presidência de clube da Kings League

Jean Pyerre é atualmente jogador do Ypiranga. Bruno Flores / Agência RBS

Jean Pyerre, ex-meia do Grêmio, foi nomeado presidente do Ribeirense, equipe que tem como objetivo competir na Kings League brasileira em 2026.

A nomeação foi anunciada pelo clube em suas redes sociais nesta segunda-feira (3), marcando a transição de Pyerre para a gestão esportiva após sua trajetória nos gramados.

"Dentro de campo, ele provou talento. Agora, é hora de escrever um novo capítulo como presidente. O projeto já está em movimento, e o clube trabalha para garantir sua vaga na competição", destacou o comunicado do Ribeirense.



A Kings League, liga de futebol de 7, tem atraído figuras notáveis do futebol para cargos de gestão, com Neymar também assumindo a presidência do Furia FC.

Essa tendência reflete uma nova dinâmica no esporte, valorizando a experiência dos atletas dentro de campo em posições executivas.



Pyerre iniciou sua carreira no Grêmio, destacando-se e ganhando reconhecimento nacional.

Começou no futebol profissional em 2018 e, após anunciar aposentadoria em 2023, retornou ao futebol no ano seguinte pelo Ituano. Em 2025, antes de assumir o cargo no Ribeirense, Pyerre assinou com o Ypiranga.

As regras da Kings League

Os jogos são disputados em dois tempos de 20 minutos, em campo de futebol 7. A partida começa com um atleta de linha e um goleiro para cada lado, no modelo conhecido como X1. A cada minuto, um atleta entra em campo até ter sete de cada lado.

Os treinadores têm arma secretas que deixam os duelos mais interessantes. O pênalti do presidente, o gol dobrado e uma carta capaz de expulsar um jogador por determinado período são algumas das atrações.

Nos últimos dois minutos, mais diferenças. No primeiro tempo, um dado é jogado e ele define quantos jogadores vão se enfrentar nos minutos finais. No segundo tempo, os gols valem dobrado.