Dois reforços que estão na mira do Ypiranga para a Série C

Tomi Montefiori já atuou no sub-23 do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Antes mesmo do término do Gauchão, o Ypiranga já iniciou o planejamento para a disputa da Série C do Brasileirão. Internamente, o clube está monitorando o mercado e deve anunciar até sete reforços para a competição nacional.

E duas chegadas já estão bem encaminhadas pelo Canarinho. Uma delas é do ponta direita Tomi Montefiori, destaque do Monsoon na disputa do Estadual.

O argentino, de 22 anos, surgiu nas categorias de base do Grêmio e passou por Guarany de Bagé e Juventude, até chegar na equipe de Porto Alegre nesta temporada.

Quem também deve reforçar o Ypiranga é o volante Gabriel Terra. Atualmente no São José, o jogador, de 27 anos, já passou por clubes como Juventude, Brasil de Pelotas, São Luiz e Água Santa.